La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que los 5 cuerpos encontrados sin vida en el municipio de Santa Ana son integrantes de una célula criminal vinculada a Saúl Francisco ’N’’, alias El Ponchis’ o ‘El Fantasma’.

De acuerdo con las investigaciones, las muertes se derivaron de un presunto conflicto entre integrantes del grupo criminal.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió alrededor de las 10:01 horas del lunes, dentro de una camioneta blindada en el municipio de Santa Ana.

En el lugar también se aseguraron 8 fusiles de asalto y 2 pistolas, así como casquillos percutidos y el vehículo presentaba impactos de bala.

Cuatro de los cinco hombres sin vida, estarían relacionados con el asesinato de un agente de la AMIC el pasado 28 de octubre en Magdalena de Kino.