Una persona fue localizada sin vida a un costado de la carretera Cuota a Celaya, a la altura del trébol que conecta con Prolongación Zaragoza, en la capital queretana.

De manera preliminar, trascendió que podría tratarse de una persona en situación de calle; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Las causas del fallecimiento serán investigadas por las autoridades para determinar las circunstancias en las que ocurrió.