Trabajador de una granja de pollos resultó herido por arma de fuego, tras ser agredido en la carretera federal Tuxpan-Tampico, a la altura de la localidad de Llano Grande en el municipio de Tempoal, al norte del estado de Veracruz.

El lesionado fue identificado como Pedro Iván 'N', quien presentaba un impacto de bala en una de sus pantorrillas y fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Su ingreso al área de urgencias provocó la movilización de elementos de la Defensa Nacional, Policía estatal y Policía ministerial, quienes mantienen vigilancia en el nosocomio.

Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias de la agresión ni el móvil del ataque. Las corporaciones de seguridad implementaron un operativo para ubicar a los responsables, pero sin resultados favorables.