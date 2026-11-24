Carlos, un hombre de 73 años, fue víctima de una agresión por parte de dos sujetos que ingresaron a su domicilio durante la madrugada del lunes, en la colonia Las Américas, con la intención de robarle el dinero de su pensión y las propinas que obtiene por trabajar en una tienda de conveniencia.

De acuerdo con lo señalado por vecinos, no era la primera ocasión en que intentaban robarle; sin embargo, en esta ocasión los presuntos responsables aprovecharon que el adulto mayor acababa de cobrar su pensión para ingresar a su vivienda, agredirlo físicamente en el rostro y despojarlo de todo su dinero. La agresión le provocó lesiones en el ojo izquierdo.

Fue cerca de las 8:00 de la mañana cuando algunos vecinos se percataron de lo sucedido y acudieron a auxiliarlo, para posteriormente trasladarlo al área de urgencias del IMSS, donde recibió atención médica. Al momento de ser atendido, Carlos se encontraba consciente y pudo proporcionar algunos datos sobre sus agresores.

Ante el temor de regresar a su domicilio y volver a ser víctima de otro ataque, don Carlos solicitó el apoyo de las autoridades y del DIF San Pedro, con la intención de ser trasladado y resguardado en un asilo, donde pueda permanecer en un lugar seguro.