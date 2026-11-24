Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre y una mujer por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, luego de atender un reporte de maltrato infantil en la colonia Jardines del Sol.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:11 horas del lunes, en un domicilio ubicado sobre la calle Girasol, donde se alertaba sobre presuntas agresiones contra menores de edad.

Al llegar al lugar, los oficiales escucharon el llanto de dos niños, por lo que ingresaron a la vivienda para verificar la situación. En el interior encontraron a la pareja gritándoles y amenazándolos con golpearlos. Además, uno de los menores, de siete años, presentaba sangrado en el rostro.

Ante estos hechos, fueron detenidos Francisco Javier 'N', de 26 años, padrastro de los menores, y Danna Rubí 'N', de 23 años, madre de los niños, quienes posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Por su parte, personal de la Unidad Violeta brindó atención a los menores, de siete y tres años de edad, y posteriormente los trasladó a las instalaciones de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), donde quedaron bajo resguardo para garantizar su protección.