El robo de un cajero terminó en una balacera en la zona de Oblatos, en Guadalajara, entre presuntos delincuentes y civiles, sobre las calles Hacienda de Tala y Hacienda Mochitiltic.

Los hechos ocurrieron cuando varios sujetos a bordo de dos vehículos llegaron hasta un taller de acrílico ubicado en los cruces antes mencionados e ingresaron para llevarse la caja fuerte.

Cuando los presuntos delincuentes escaparon, uno de los presentes en este taller salió con un arma de fuego y comenzó a disparar, por lo que comenzó el intercambio de disparos entre los supuestos ladrones y las víctimas.

“Sí hubo un intercambio de disparos y a simple vista se localizan aproximadamente 17 indicios de arma corta”, informó el Comandante de la Policía de Guadalajara.

En el momento de la balacera, un hombre de entre 35 y 40 años pasaba por la zona, por lo que fue víctima colateral al recibir un disparo en la pantorrilla izquierda; fue trasladado a recibir atención médica a un puesto de socorros.

“Al parecer hubo un intercambio de disparos y se dan a la huida en dos vehículos, desconociendo el rumbo. Se piden servicios médicos, ya que hay una persona lesionada por arma de fuego en la pantorrilla izquierda”, informó el Comandante.

Sobre la banqueta y parte de la carpeta asfáltica, quedaron regados 17 casquillos de al menos dos armas diferentes. Policías municipales, quienes llegaron como primeros respondientes, resguardaron la zona para el peritaje por parte de la Fiscalía de Jalisco.

De forma extraoficial se dijo que dentro de la caja fuerte había al menos 3 millones de pesos, botín que se llevaron los presuntos delincuentes.