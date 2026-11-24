Filiberto ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, señalado por presuntamente intentar asesinar a su concubina mientras dormía, en San Quintín.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 8 de noviembre en un domicilio de la colonia Los Reyes, donde el imputado presuntamente lesionó a la mujer con un arma blanca en el costado izquierdo. Sin embargo, la víctima logró pedir ayuda y sobrevivió al ataque.

Como medida cautelar, el imputado permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación complementaria, para la cual se estableció un plazo de cuatro meses.

Información Diego Robles

APG