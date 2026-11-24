Una persona que se encuentra sin identificar fue encontrada asesinada y envuelta en una alfombra de color gris durante la mañana de este martes 24 de noviembre, frente al Mercado Humaya, en la salida norte de Culiacán.

El hallazgo se registró sobre uno de los cajones de estacionamiento de dicho mercado, el cual se localiza en la esquina de la calzada José Limón y el bulevar Doctor Enrique Cabrera.

Por las condiciones en las que fue encontrada la víctima, no fue posible conocer sus características ni vestimenta.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le realizará la necropsia de ley para que finalmente pueda ser identificado por sus familiares.