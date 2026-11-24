Tres obreros resultaron lesionados luego de que el autobús de pasajeros en el que viajaban pasara a gran velocidad sobre un tope, presuntamente debido a una falla mecánica.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Independencia, a la altura de la colonia Enrique Rodríguez Cano, en el puerto de Tuxpan.

Los hechos se registraron este martes 24 de noviembre. Paramédicos de una clínica particular acudieron para brindar los primeros auxilios a los pasajeros lesionados y posteriormente los trasladaron a la clínica del IMSS para recibir atención médica.

El operador y el autobús quedaron a disposición de la Dirección de Tránsito Municipal, cuyos elementos realizarán los trámites correspondientes para determinar las causas del percance.