El cantante de regional mexicano Julión Álvarez formará parte de la celebración por los 15 años de Tecate Pa’l Norte, festival que se realizará los próximos 26, 27 y 28 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora de Monterrey.

Aunque el intérprete de temas como “Regalo de Dios” y “El Amor de Su Vida” ya ha visitado la Sultana del Norte en distintas ocasiones para ofrecer conciertos, esta será la primera vez que se presente en el escenario de uno de los festivales musicales más importantes de México.

Su participación está programada para el domingo 28 de marzo, con la que concluirá la edición especial del encuentro musical. De esta manera, Julión Álvarez llegará a Pa’l Norte para celebrar su XV aniversario y compartir cartel con exponentes nacionales e internacionales.

El cartel también contempla figuras como Travis Scott,Post Malone, Charli XCX, The Neighbourhood, Avenged Sevenfold, Martin Garrix y Empire of the Sun.

La programación estará distribuida en tres días de actividades musicales en el Parque Fundidora.

Para el viernes 26 de marzo destacan Travis Scott, The Neighbourhood, Caifanes, Latin Mafia, Raye, Milo J, Kasabian, Deadmau5, Polo & Pan, WOS y Gera MX.

Mientras que el sábado 27 de marzo subirán al escenario Post Malone, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Hombres G, Young Miko, Fontaines D.C., Arcade Fire, Sofi Tukker, Babasónicos y Kase.O.

Finalmente, el domingo 28 de marzo, Charli XCX, Empire of the Sun, Joji, The War on Drugs, Kenia OS, HUGEL, Leon Bridges, Fobia, Los Auténticos Decadentes, Julieta Venegas y Fonseca.

Desde su primera edición en 2012, Tecate Pa’l Norte ha reunido a artistas de distintos géneros musicales y se ha consolidado como uno de los festivales más reconocidos del país.

Para su XV aniversario, el encuentro musical regresará a su sede habitual con tres jornadas de conciertos que reunirán a miles de asistentes.

La participación de Julión Álvarez marcará un momento especial para sus seguidores regiomontanos, quienes tendrán la oportunidad de verlo por primera vez dentro de la programación de este festival.

RR