Un accidente en el que estuvieron involucrados tres vehículos dejó como saldo a una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales en la congregación de Santiago de la Peña, en Tuxpan.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Máximino Guzmán y Aquiles Serdán, donde una camioneta gris presuntamente no respetó un señalamiento de alto y se atravesó al paso de otra unidad de color blanco.

Tras el impacto, la camioneta gris salió proyectada contra un tercer vehículo que se encontraba estacionado, lo que provocó daños en las tres unidades.

La conductora de la camioneta blanca resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Personal de Tránsito acudió al lugar para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes por este fuerte accidente ocurrido la mañana de este martes al norte de Veracruz.