La Flor de Nochebuena es una de las plantas más representativas de la Navidad en México; sin embargo, muchas terminan en la basura cuando concluyen las celebraciones, aunque no se trata de una especie de temporada, sino de un arbusto que puede mantenerse durante varias semanas o años si recibe los cuidados necesarios.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), una Nochebuena puede durar hasta seis meses en maceta con las condiciones adecuadas.

Por ello, que pierda algunas hojas después de Navidad no significa necesariamente que la planta haya muerto. La clave está en adaptar sus cuidados al cambio de temporada.

¿Cuánto tiempo dura una Flor de Nochebuena?

La duración depende de las condiciones en las que se encuentre. Las partes rojas, rosas o blancas que comúnmente se identifican como flores son, en realidad, brácteas: hojas modificadas que rodean las pequeñas flores amarillas de la planta.

La Facultad de Ciencias de la UNAM identifica a la Euphorbia pulcherrimacomo una especie originaria de México y explica que sus brácteas adquieren diferentes tonalidades durante la temporada invernal.

En condiciones favorables, la coloración ornamental puede mantenerse durante varios meses. No obstante, cuando las brácteas comienzan a perder intensidad o caen, la planta todavía puede continuar creciendo mediante sus tallos y hojas verdes.

Esto significa que no es necesario desecharla después de las fiestas. Con un manejo adecuado puede recuperarse y prepararse para producir nuevos brotes durante la siguiente temporada.

¿Cómo cuidar una Nochebuena después de Navidad?

Uno de los errores más comunes es abandonar la planta cuando termina diciembre o mantenerla con la misma frecuencia de riego sin revisar las condiciones de la tierra. Para prolongar su vida, es importante prestar atención a los siguientes aspectos:

Controla la cantidad de agua: la Nochebuena necesita humedad, pero el exceso de agua puede provocar que sus raíces se pudran. Antes de regarla, revisa que la superficie del sustrato esté seca. Cuando necesite agua, humedece la tierra y permite que el líquido sobrante salga por los orificios de la maceta.

La Secretaría de Agricultura recomienda evitar que el agua moje directamente las hojas de color, ya que esto puede ocasionar manchas o decoloración.

Colócala en un espacio iluminado: Esta especie necesita luz para mantenerse saludable. Lo recomendable es ubicarla cerca de una ventana o en un espacio donde reciba iluminación natural indirecta durante varias horas al día.

La Universidad Estatal de Utah recomienda al menos seis horas de luz indirecta. También es importante evitar los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire frío.

Evita el frío y las fuentes de calor: Aunque es una planta resistente, las temperaturas demasiado bajas pueden dañarla. Procura mantenerla alejada de ventanas abiertas durante las noches frías, ventiladores, calentadores y aparatos que generen calor directo.

Retira las hojas y ramas secas: Cuando observes partes marchitas, puedes retirarlas para mantener la planta en mejores condiciones. Sin embargo, evita realizar una poda intensa mientras todavía conserva sus brácteas saludables.

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