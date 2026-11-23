Un dragón barbudo y dos lechuzas campanario provenientes del estado de Puebla fueron entregados a elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los tres ejemplares fueron trasladados a las instalaciones de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) para su valoración médica y resguardo.

De acuerdo con la Profepa, el dragón barbudo, fue hallado dentro de un paquete en la entidad poblana, por lo que se reportó a las autoridades locales, quienes se encargaron de poner a salvo.

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En lo que concierne a las dos crías de lechuzas campanario, ambas fueron aseguradas mientras se encontraban en una caseta de vigilancia de una empresa en la ciudad de Puebla.

La Profepa reiteró su compromiso para que los ejemplares reciban atención especializada para que puedan adaptarse y posteriormente ser reubicados en su hábitat natural.

Con información de N+

GMAZ