La Nochebuena es una de las plantas más utilizadas durante la temporada navideña en México. Sin embargo, su presencia en hogares donde hay niños pequeños suele generar dudas sobre los riesgos que representa si llegan a morder o ingerir alguna de sus hojas.

Aunque existe la creencia de que esta planta es altamente venenosa, la evidencia médica indica que su consumo accidental generalmente no provoca intoxicaciones graves.

De acuerdo con MedlinePlus, la flor de Nochebuena, también conocida como flor de Pascua o poinsettia, no se considera una planta tóxica para las personas y, en la mayoría de los casos, su ingestión no requiere hospitalización.

No obstante, esto no significa que sea completamente inofensiva. El contacto con sus hojas, tallos o savia puede provocar algunas molestias.

¿Qué pasa si un niño se come una hoja de Nochebuena?

El contacto o la ingestión de partes de la planta puede ocasionar diferentes síntomas, generalmente leves, entre ellos:

Irritación en la boca.

Náuseas y vómitos.

Dolor de estómago.

Irritación o comezón en la piel.

Enrojecimiento y ardor en los ojos si la savia entra en contacto con ellos.

El Centro de Control de Intoxicaciones de Utah explica que la Nochebuena suele tener una toxicidad baja y que la ingestión accidental por parte de niños generalmente se relaciona con irritación menor y molestias estomacales.

Incluso, una revisión de más de 20 mil casos de exposición a esta planta reportados a centros de toxicología no encontró fallecimientos, de acuerdo con la información difundida por esta institución.

¿Qué hacer si un niño ingiere Nochebuena?

MedlinePlus recomienda enjuagar la boca con agua si el menor ingirió hojas o tallos de la planta. Si la savia entra en contacto con los ojos, deben enjuagarse con agua; si alcanza la piel y provoca irritación, se debe lavar la zona con agua y jabón.

Es importante solicitar orientación médica si aparecen síntomas y buscar atención de emergencia ante una reacción grave. No se debe provocar el vómito.

La Nochebuena puede permanecer como parte de la decoración navideña, siempre que se evite su consumo accidental y se supervise el contacto de los niños pequeños con la planta.