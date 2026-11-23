Hace poco más de dos años Prisca Awiti hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en ganar una medalla olímpica en la disciplina de Judo. Hoy, la atleta de 30 años de edad anunció su retiro profesional y deja atrás una carrera que pasará a la historia.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, la judoca ganó la medalla de plata en la categoría de 63 kilogramos, en la que se encontró con grandes rivales, como la principal favorita a la corona olímpica, la local Clarisse Agbenegnou, quien llegaba a esa edición de los Juegos como campeona olímpica; o su rival en la final, la eslovena Andreja Leski, subcampeona del mundo en 2023 y 2021.

Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz nació en Londres, Reino Unido, pero es hija de madre mexicana y padre keniano, y decidió representar a México desde 2017.

A lo largo de su carrera asistió a dos Juegos Olímpicos (Tokio 2020 y París 2024), consiguiendo la primera medalla en este deporte, en la rama femenil, para el país. Además, Awiti consiguió el mejor resultado de México en un Mundial de Judo en 2023 (quinto lugar) y fue la única representante mexicana de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.