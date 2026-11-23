Un hombre resultó lesionado luego de que el auto que tripulaba terminara volcado tras chocar contra un tráiler que circulaba sobre la avenida Heberto Castillo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Hasta este punto de inmediato se movilizaron elementos de Protección Civil Jaguares, quienes comenzaron con las labores necesarias para poner a salvo al conductor del vehículo volcado. Paramédicos le brindaron atención médica al sujeto, que solo presentó heridas menores.

Debido a este percance, autoridades de tránsito cerraron dos carriles de la avenida Heberto Castillo, en dirección al municipio de García. Se espera que sea durante las próximas horas cuando una grúa llegue a este punto para retirar el vehículo siniestrado y así poder liberar la circulación.

Las autoridades informaron que ya se encuentran investigando como sucedieron los hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes. En el lugar del accidente también fue vista la cabina del tráiler con la que presuntamente el conductor herido terminó por chocar.

Elementos de tránsito pidieron a los automovilistas circular con precaución en este punto y no detenerse a ver el accidente para evitar que se registre más tráfico en el punto. Autoridades pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas y evitar la zona durante las próximas horas.