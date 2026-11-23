Cuatro personas resultaron lesionadas tras un accidente en el que estuvo involucrada una unidad de transporte turístico, presuntamente por una falla en el sistema de frenos, en el municipio de Pinal de Amoles.

El percance ocurrió durante la tarde de este domingo, a la altura del kilómetro 138+500, cerca de la gasolinería Móvil, en la cabecera municipal.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, quienes realizaron maniobras para liberar a una persona que quedó atrapada al interior de la unidad. Además, brindaron atención prehospitalaria a los cuatro lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital.

En las labores de atención también participaron elementos de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Cruz Roja.

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido precisadas. De manera preliminar, se señaló una posible falla en el sistema de frenos del transporte turístico.