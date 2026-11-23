Dos personas murieron tras un ataque armado registrado en las inmediaciones del Cerro del Elefante, en un camino de terracería conocido como Camino del Molino, en la colonia Santa Cruz Tlapacoya, municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

El reporte movilizó a elementos de seguridad y otras autoridades, quienes acudieron al lugar para verificar lo ocurrido y resguardar el área, a fin de permitir las labores de investigación correspondientes.

Posteriormente, se esperaba la llegada de agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes realizaron las diligencias, recabaron indicios que pudieran contribuir a esclarecer el caso y llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos.

El hecho ocurrió en una zona de difícil acceso, caracterizada por caminos de terracería y condiciones que complican el tránsito vehicular. A pesar de ello, el lugar es frecuentado por habitantes que utilizan esta vía para desplazarse

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las dos personas fallecidas, ni han informado sobre posibles detenidos o el móvil de la agresión.

La investigación permanece en curso y se espera que la Fiscalía mexiquense proporcione información adicional conforme avance el esclarecimiento de los hechos, con el objetivo de determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes estarían involucrados.

La zona ya fue reabierta a la circulación, aunque se recomienda a los automovilistas transitar con precaución debido a las condiciones del camino.

FBPT