Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio de una persona registrado en la colonia Infonavit Cachanillas, en Tijuana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que la mañana de este domingo 22 de noviembre, agentes municipales atendieron un reporte de detonaciones de arma de fuego en dicha colonia.

Al llegar al sitio, los oficiales localizaron a una persona con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Paramédicos que acudieron para brindarle atención confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada y se notificó a la autoridad correspondiente.

A partir de los primeros datos recabados, los agentes desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones, donde localizaron a un hombre identificado como Víctor Hugo ‘N’, quien coincidía con las características proporcionadas en el reporte.

Durante una inspección preventiva, los oficiales encontraron un arma de fuego entre sus pertenencias, por lo que procedieron a detenerlo.

El hombre y el arma asegurada quedaron a disposición de la autoridad investigadora, que determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos.

APG