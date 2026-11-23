Fausto Isidro 'N', alias Chapo Isidro, supuesto líder de los Beltrán Leyva, había sido detenido cuatro veces en México antes de la Operación Centella, que derivó en su captura en Guasave, Sinaloa, el viernes 20 de noviembre de 2026.

En la conferencia mañanera de este lunes, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio detalles de las cuatro detenciones previas del Chapo Isidro, nacido el 19 de junio de 1982 en Navojoa, Sonora.

El primer arresto ocurrió un 4 de mayo en Culiacán, Sinaloa, por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada, detalló García Harfuch.

La segunda detención fue el 9 de julio de 2014 en Guasave, por delincuencia organizada y presuntas infracciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La tercera fue el 8 de agosto de 2014, por presuntas infracciones por armas de fuego.

La cuarta ocasión ocurrió el 16 de abril de 2015 en Guasave, por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y presuntas infracciones en materia de armas de fuego.

“La Fiscalía General de la República va a dar más información de qué pasó en esos procesos”, apuntó García Harfuch.

El funcionario mencionó que Chapo Isidro cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud en México, y con una orden de extradición a solicitud de Estados Unidos por tráfico de drogas, principalmente fentanilo.

Además, el líder de los Beltrán Leyva es uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

La Operación Centella por la captura del Chapo Isidro dejó un saldo de 20 personas muertas: cuatro elementos del Ejército mexicano y 16 presuntos delincuentes, confirmó este lunes el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Además, la Operación Centella permitió la detención de 16 personas, entre ellas Germán ‘N’, alias Serafín, primo del Chapo Isidro y segundo al mando de la organización criminal; José Luis ‘N’, cuñado de Fausto Isidro 'N' y operador financiero, y Pánfilo ‘N’, primo del jefe de los Beltrán Leyva y operador logístico.

La mañana de este lunes, comenzó la audiencia inicial de imputación contra Chapo Isidro en los juzgados federales del penal del Altiplano en Almoloya, Estado de México. Se prevé que el líder del cártel de los Beltrán Leyva sea trasladado a dicho centro penitenciario en las próximas horas. Mientras tanto, permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México (CDMX).

Con información de N+.

RMT