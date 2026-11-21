Detienen a Hombre Señalado por Golpear a un Menor en Tijuana, Baja California
La intervención ocurrió tras un reporte de maltrato infantil en la colonia Xicoténcatl Leyva II
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La intervención ocurrió tras un reporte de maltrato infantil en la colonia Xicoténcatl Leyva II
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Un hombre fue detenido por su presunta participación en hechos de violencia familiar y lesiones contra un menor de edad, en la colonia Xicoténcatl Leyva II, en Tijuana.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que la intervención ocurrió el pasado 19 de noviembre, luego de recibir un reporte de maltrato infantil a través de la Central de Radio.
Al llegar al domicilio, los agentes se entrevistaron con la reportante, quien manifestó que un hombre comenzó a agredir verbalmente al menor con palabras altisonantes y posteriormente lo golpeó, ocasionándole lesiones.
Tras los señalamientos, los policías municipales detuvieron a Luis ‘N’, de 32 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.
La SSPCM exhortó a madres, padres y familiares a denunciar cualquier indicio de maltrato infantil a través del número 9-1-1.
APG