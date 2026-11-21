Un hombre fue detenido por su presunta participación en hechos de violencia familiar y lesiones contra un menor de edad, en la colonia Xicoténcatl Leyva II, en Tijuana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que la intervención ocurrió el pasado 19 de noviembre, luego de recibir un reporte de maltrato infantil a través de la Central de Radio.

Al llegar al domicilio, los agentes se entrevistaron con la reportante, quien manifestó que un hombre comenzó a agredir verbalmente al menor con palabras altisonantes y posteriormente lo golpeó, ocasionándole lesiones.

Tras los señalamientos, los policías municipales detuvieron a Luis ‘N’, de 32 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.

La SSPCM exhortó a madres, padres y familiares a denunciar cualquier indicio de maltrato infantil a través del número 9-1-1.

APG