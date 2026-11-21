La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el incendio registrado en el Mercado Prado Norte, ubicado en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, dejó afectaciones en un área aproximada de mil 800 metros cuadrados, con techumbre colapsada en su totalidad. Además, resultaron afectados 80 de los 123 locales del mercado.

El siniestro se registró alrededor de las 23:00 horas del viernes 20 de noviembre de 2026 en el área de hierbas, piñatas y plásticos, sin reporte de personas lesionadas.

Para el combate al fuego, además del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), se contó con el apoyo de pipas de agua de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Este sábado, la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, realizó un recorrido por la zona afectada y sostuvo diálogo con los locatarios afectados para informar que, en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO), la Secretaría de Obras (SOBSE) y autoridades de la Aacaldía, se dará seguimiento a las acciones de atención y apoyo necesario.

Señaló que, una vez que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lleve a cabo el peritaje correspondiente, la SOBSE podrá iniciar con los trabajos de limpieza y retiro de escombros.

Cabe señalar que, desde los primeros momentos, se activaron los protocolos de atención y respuesta interinstitucional, con la movilización de personal de la SGIRPC, del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) de la Alcaldía y de Cruz Roja Mexicana.