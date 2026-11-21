El Gobierno de Ensenada ha intervenido cinco fraccionamientos por afectaciones a vialidades, infraestructura urbana y viviendas, mediante sanciones económicas y procedimientos administrativos para exigir la reparación de daños y prevenir nuevos riesgos.

La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz informó que tres desarrolladores recibieron multas de alrededor de 200 mil pesos cada uno, correspondientes a los fraccionamientos Terramar Segunda Sección, Lomas de Valle Dorado y Colinas de El Sauzal, debido a irregularidades que han ocasionado afectaciones a la infraestructura urbana y propiedades colindantes.

La presidenta municipal explicó que las medidas buscan que los responsables subsanen las irregularidades detectadas, reparen los daños y realicen las obras de contención y mitigación necesarias.

Señaló que la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente mantienen inspecciones en desarrollos inmobiliarios, principalmente en zonas cercanas a cerros, laderas, cañadas y cauces de arroyos, para determinar las acciones preventivas y correctivas correspondientes.

Como parte de estas acciones, personal de Protección Civil realizó una intervención preventiva en la zona de los fraccionamientos Solana Residencial y Villa Bonita, donde identificó condiciones de riesgo relacionadas con el desplazamiento de un muro de contención y el desprendimiento de material rocoso.

Durante la inspección se detectaron movimientos de tierra y caída de rocas desde la parte alta del cerro, que ocasionaron daños en los muros perimetrales de dos viviendas. Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, se colocaron engomados de zona de riesgo en ambos inmuebles.

Agatón Muñiz indicó que se solicitó a la administración de Solana Residencial presentar un dictamen técnico estructural del muro de contención, con el propósito de conocer sus condiciones de estabilidad y establecer las medidas de reforzamiento necesarias.

Asimismo, en coordinación con Administración Urbana, se solicitará al propietario del predio ubicado en la parte superior realizar las obras de contención correspondientes y retirar el material rocoso acumulado para reducir los riesgos sobre las viviendas cercanas.

APG