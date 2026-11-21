Una llamada anónima al colectivo Madres Buscadoras de Jalisco logró que localizaran los cuerpos de al menos tres personas en un predio ubicado sobre Frontera y Fray Juan de Zumárraga, en la colonia El Refugio, en Tlaquepaque.

El grupo de buscadores se trasladó hasta el punto y, tras trabajos de búsqueda y prospección, hallaron los cuerpos enterrados. De acuerdo con un integrante del colectivo, primero localizaron un torso y posteriormente fueron sacando más restos humanos.

“Primero encontramos el torso que es lo que estaba encima y ya sacando el torso, sacamos la segunda personita y ahí más todavía para abajo, a un costado, también se sacaron restos óseos que es de otra personita".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Madres Buscadoras Localizan Tres Cuerpos en Predio de Tlaquepaque

Después del hallazgo, integrantes del colectivo dieron aviso a las autoridades municipales para iniciar con los protocolos correspondientes, no sin antes haberse percatado de algunas características que podrían aportar mayor información.

Según los buscadores, los cuerpos “estaban amarrados” y no había mucha ropa. Además, los restos de una de las víctimas ya era osamenta.

“Ropa no se presentó mucho, pero si había un pantalón…una playera, pero ya era del siguiente cuerpo que ya es osamenta”, explicó un miembro del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.

Se espera que el lugar sea procesado para confirmar o descartar la presencia de más cuerpos, en tanto, los cadáveres y restos localizados fueron trasladados a la morgue metropolitana, donde les practicarán los exámenes correspondientes para esclarecer su identidad.



