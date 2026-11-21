Las falsas ofertas de empleo se han convertido en una de las formas utilizadas por grupos del crimen organizado para atraer a jóvenes en México. A través de promesas de buenos salarios y trabajos aparentemente legítimos, algunas víctimas son trasladadas a otras ciudades, donde terminan siendo reclutadas.

Detrás de estos casos están familias que enfrentan la incertidumbre y la búsqueda de sus hijos.

María Guadalupe Hurtado Limón es madre de Adán Gabriel, quien estudiaba el quinto semestre de preparatoria en Lerdo, Durango. En 2021, cuando todavía era menor de edad, recibió a través de redes sociales una oferta de trabajo relacionada con la construcción de viviendas, con un sueldo atractivo y una duración de dos meses.

Sus padres no le permitieron aceptar la propuesta debido a su edad. Sin embargo, al cumplir 18 años, Adán decidió irse sin avisar a su familia y tomó un autobús con destino a Monterrey, Nuevo León.

“Lo que hizo fue tomar la decisión, toma el autobús, y ya cuando va en trayecto, la llamada que hace es: perdóname, te quiero mucho, cuando llegue a Monterrey te hablo”, relató María Guadalupe.

Al llegar a su destino, Adán habría sido abordado por sujetos que lo subieron a un vehículo, lo encapucharon y, días después, confirmó a una amiga que había sido reclutado por un grupo criminal. Desde entonces, su familia desconoce su paradero.

Otro caso es el de Sebastián, quien llegó a la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque. Trabajaba como mesero en un restaurante de Querétaro, pero buscaba una mejor oportunidad laboral.

Su madre, Beatriz Uscanga, sospechó que la oferta que había recibido no era legítima e intentó advertirle antes de que se trasladara a su entrevista.

“Estaba en Jalisco, en la central, iba a una entrevista de trabajo, estaba esperando que llegara el transporte, a lo que yo le comento, busca ayuda, porque no es un trabajo, es un reclutamiento. Yo sabía. Y me dice: lo siento, no tengas miedo, voy a la entrevista”, manifestó.

Después de que Sebastián abordó el vehículo, Beatriz perdió contacto con él. La madre se trasladó desde Veracruz hasta Jalisco para buscarlo; durante meses recorrió distintos lugares por cuenta propia y con el apoyo de colectivos de búsqueda. Incluso llegó a dormir en la vía pública, junto a personas en situación de calle, mientras intentaba obtener información sobre su hijo.

Tiempo después, Beatriz logró reencontrarse con Sebastián. Sin embargo, señaló que su hijo había cambiado y que detrás de la imagen que se proyecta de quienes terminan involucrados en grupos criminales puede existir sufrimiento.

Actualmente, Sebastián enfrenta un proceso jurídico que, de acuerdo con su madre, ha sido lento y presenta inconsistencias. Ella sostiene que no se ha considerado que su hijo pudo haber sido reclutado y obligado a cometer delitos.

Cabe señalar que en el país existen más de 130 mil 800 personas desaparecidas, mientras que los 10 estados en donde predomina esta situación son: Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Baja California.

En los últimos 12 meses, han desaparecido más de 8 mil 300 personas en México. Hoy no hay una estadística oficial sobre cuántas personas han sido víctimas de reclutamiento forzado; especialistas aseguran que será complicado que el gobierno obtenga un dato certero.