Blanca Trujillo Cuevas, Vicefiscal en Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco, informó que acerca de los restos localizados en la zona del río Santiago, todavía no se puede confirmar que correspondan a los del empresario desaparecido, Ricardo Cabezas.

Trujillo Cuevas informó que el ADN sí coincide con el del empresario, sin embargo, debido a que falta un órgano vital para la identificación, Ricardo Cabezas continúa como no localizado y su ficha de búsqueda no puede darse de baja.

“Quiero puntualizar un detalle, se localizaron restos humanos que fueron sometidos a dictámenes de ADN, puesto que obviamente a simple vista no se podía saber a qué persona pudiera corresponder y son coincidentes con la genética de esta persona desaparecida”, manifestó Trujillo Cuevas.

Por otra parte, tras la reciente captura de César Daniel ‘N’, alias ‘El Topo’, señalado como uno de los líderes de la célula delictiva ‘Los Deltas’, la Fiscalía de Jalisco aclaró que el detenido no cuenta con orden de aprehensión por la desaparición del empresario.

A pesar de la información anterior, las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos.

Cabe recordar que Ricardo Cabezas desapareció después de salir de su vivienda, en Zapopan, en la zona de El Batán, para mostrar una propiedad en venta, el 30 de julio del presente año.