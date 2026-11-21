El sueño por encontrar un empleo bien pagado se convirtió en pesadilla para Salvador Hernández Téllez, un joven originario de Tlaxcala, quien cayó en una oferta falsa de trabajo y fue enviado al frente de batalla en la guerra Rusia y Ucrania; familiares piden ayuda para traerlo de regreso al país.

Salvador quería una mejor calidad de vida para él y sus seres queridos. Mientras estaba en redes sociales encontró la vacante por la que apostó todo. Era un trabajo relativamente sencillo, pero con buen sueldo.

Su madre, Lilia Téllez, ha hecho su caso viral para que las autoridades consulares intervengan para rescatar a su hijo de 26 años de edad.

¿Cómo terminó el joven de Tlaxcala en la guerra Rusia-Ucrania?

Según su mamá, Salvador tomó nota de la oferta de trabajo que consistía en ser guardia en una fábrica. Entonces, se puso manos a la obra y aplicó para obtener el puesto con el que ganaría 3 millones de pesos mexicanos.

Luego de pasar diversos filtros fue notificado de que había sido seleccionado y comenzaron los trámites para su traslado. Lilia asegura que los supuestos empleadores le enviaron dinero para que pudiera arreglar los trámites relacionados con su pasaporte y la visa.

Una vez que eso quedó resuelto vino el gran paso: despedirse de su familia en San Bartolomé Matlalohcan y subir al avión que lo llevaría a Estambul, Turquía, la primera parada donde vería todos los detalles de su nuevo empleo; todo fue pagado por la supuesta compañía.

Cuando llegó a su lugar de trabajo cayó en cuenta que se trató de un engaño y ahora formaba parte de las filas de soldados en el conflicto armado. “Él no sabía que (el trabajo) era para la guerra”, afirmó la mamá de Salvador Hernández Téllez.

Piden ayuda para regresarlo a México

La madre del joven de Tlaxcala que cayó en una oferta de trabajo falsa y ahora está en la guerra Rusia-Ucrania, afirmó que el último contacto con Salvador Hernández Téllez ocurrió hace una semana y desde entonces no lo han podido localizar. En ese contacto les indicó que ya iba para el frente de batalla en Ucrania.

Lilia refiere que ya se acercaron a la Embajada de México para que les ayude con lo que sea necesario para buscarlo y traerlo de vuelta a su pueblo. Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no se ha pronunciado al respecto.

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Denuncian más casos de falso empleos y envíos a guerra

El caso de Salvador Hernández Téllez no es el único. Apenas ayer, en Quito, Ecuador, un grupo de personas se manifestó frente a la Embajada de Rusia para exigir que regresen a sus seres queridos que fueron engañados con falsas ofertas de trabajo.

Tal es el caso de Luz, quien busca a su hijo de 31 años de edad quien fue engañado con un supuesto empleo de conductor. La mujer aseguró que la última vez que habló con él, su hijo le pidió la bendición porque ya iba al frente.

“La última vez que se comunicó fue el 6 de septiembre que me dijo que ya lo llevaban al campo de batalla, que le diera la bendición. De ahí, ya no sé nada de mi hijo", afirmó a Deutsche Welle (DW en Español).

Según los medios locales, las 30 personas que solicitaron audiencia en la Embajada sí fueron recibidas, pero no les proporcionaron detalles sobre el paradero de sus familiares. En tanto, defensores de derechos humanos aseguran que hay casos registrados en Colombia.

EPP