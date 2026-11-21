Un hombre perdió la vida luego de que la unidad de carga que conducía saliera del camino y terminara en el fondo de un barranco, sobre la carretera a Colombia, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

El accidente se registró alrededor de las 10:00 horas de este viernes 20 de noviembre, a la altura del puente de Ojasé, donde el operador de una grúa perdió el control del vehículo por causas que hasta el momento no han sido establecidas.

Tras la volcadura, la pesada unidad cayó a un barranco de aproximadamente cuatro metros de profundidad, lo que provocó que el conductor quedara atrapado en el interior de la cabina.

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Al sitio acudieron elementos de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria, así como cuerpos de auxilio, quienes realizaron las maniobras correspondientes para atender el reporte y revisar las condiciones en las que se encontraba el operador.

Sin embargo, al momento de la valoración, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima tendría entre 30 y 40 años de edad; sin embargo, su identidad no había sido establecida oficialmente al momento de darse a conocer el accidente.

La zona fue resguardada mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes y las investigaciones para determinar cómo ocurrió la volcadura.

Hasta el momento, no se ha informado si existieron otros vehículos involucrados ni las circunstancias que ocasionaron que el operador perdiera el control de la grúa.