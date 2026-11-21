Una menor de 3 años fue rescatada por elementos de Bomberos y Protección Civil, luego de quedar atrapada al interior de una secadora en un domicilio de la colonia La Cortina.

El reporte se registró en una vivienda ubicada en la calle Agustín Pro, número 948, hasta donde acudieron elementos de Bomberos Amistad, Protección Civil del Estado y Protección Civil Municipal para realizar las maniobras correspondientes y liberar a la pequeña.

Luego de las labores de rescate, la menor fue liberada sin que se proporcionaran mayores detalles sobre cómo ocurrió el incidente. Finalmente, quedó bajo el cuidado de su madre.