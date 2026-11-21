Rescatan a Niña de 3 años Atrapada en una Secadora en Torreón, Coahuila
Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la colonia La Cortina
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Una menor de 3 años fue rescatada por elementos de Bomberos y Protección Civil, luego de quedar atrapada al interior de una secadora en un domicilio de la colonia La Cortina.
El reporte se registró en una vivienda ubicada en la calle Agustín Pro, número 948, hasta donde acudieron elementos de Bomberos Amistad, Protección Civil del Estado y Protección Civil Municipal para realizar las maniobras correspondientes y liberar a la pequeña.
Luego de las labores de rescate, la menor fue liberada sin que se proporcionaran mayores detalles sobre cómo ocurrió el incidente. Finalmente, quedó bajo el cuidado de su madre.