La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un operativo de búsqueda para localizar a Guillermo G. H., un adulto mayor de 81 años que cuenta con reporte de desaparición desde el 17 de noviembre de 2026, en el municipio de Gran Morelos, Chihuahua.

Las acciones se llevaron a cabo el pasado jueves 19 de noviembre en la localidad de La Laborcita de San Javier, donde participaron distintas corporaciones de seguridad y auxilio, además de habitantes de la comunidad.

Como parte del despliegue, los equipos realizaron seis sobrevuelos con drones equipados con cámaras y sensores térmicos, con el objetivo de inspeccionar desde el aire diferentes puntos de la zona.

De acuerdo con la Fiscalía, el operativo también incluyó recorridos pedestres y terrestres con unidades vehiculares y vehículos todoterreno, así como la inspección de dos cuerpos de agua ubicados en distintos puntos del municipio.

En las labores participaron elementos del Grupo Especializado de Búsqueda, personal de Protección Civil Estatal y agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Varios de Santa Isabel, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

También se sumaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gran Morelos y habitantes de la localidad.

La Fiscalía General del Estado informó que las acciones para localizar a Guillermo G. H. continúan en coordinación con las distintas autoridades y corporaciones que participan en la búsqueda de personas desaparecidas.

PT