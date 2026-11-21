Detrás de los escenarios, los aplausos y las reproducciones en plataformas digitales, existe una realidad marcada para miles de mexicanos que viven de la música, que sigue siendo un sueño tan apasionante como incierto. Jornadas extensas y una intensa competencia por conseguir presentaciones, contratos o visibilidad en línea son parte de la rutina.

Mientras algunos artistas logran consolidar carreras rentables, la mayoría debe diversificar sus fuentes de ingreso para mantenerse dentro de una industria donde el talento no siempre garantiza estabilidad económica.

La pregunta sobre cuánto gana un músico en México no tiene una respuesta única. Los ingresos pueden variar en el país; depende de la ubicación y las horas que se le dedique a esta actividad.

Los sueldos pueden ir desde unos cuantos miles de pesos al mes para quienes están iniciando o trabajan en circuitos locales, hasta cifras mucho más elevadas para músicos consolidados, integrantes de bandas exitosas, productores o artistas con presencia en festivales y plataformas de streaming.

En el marco del Día Mundial del Músico que se celebra este 22 de noviembre, en N+ te decimos cuánto gana una persona que se dedica a este arte en México.

¿Cuál es el sueldo de un músico en México?

De acuerdo con cifras del primer trimestre de 2026, consultadas en Data México de la Secretaría de Economía, la realidad laboral de los músicos en México está lejos de los estereotipos de la fama. En el país, alrededor de 146 mil personas se dedican profesionalmente a esta actividad, con un salario promedio mensual de 7 mil 660 pesos.

Además, trabajan en promedio 16.9 horas por semana, distribuidas en poco más de tres días, lo que refleja una ocupación marcada por proyectos temporales y horarios irregulares.

El perfil predominante dentro de la profesión es masculino. Los hombres representan el 95% de la fuerza laboral y percibieron un ingreso promedio de 7 mil 660 pesos al mes. En contraste, las mujeres apenas concentraron el 5% de los puestos ocupados y registraron un salario promedio de 4 mil 090 pesos mensuales, una diferencia que evidencía brechas en el propio sector.

La edad promedio de quienes ejercen esta actividad fue de 40.3 años, mientras que el nivel educativo alcanzó, en promedio, 11.3 años de escolaridad. Esto significa que la mayoría de los músicos cuenta con estudios de nivel medio superior, aunque la preparación académica no siempre se traduce en mejores condiciones de ingreso dentro de esta industria.

Los estados en donde los músicos ganan más dinero

Las diferencias salariales son notables en los estados. Baja California Sur se ubicó como la entidad con las mejores remuneraciones para los músicos con ingreso promedio de 19 mil 900 pesos sensuales.

Baja California Sur: 19,900 pesos

Aguascalientes: 16,100 pesos

Nayarit: 13,600 pesos

Asimismo, el Estado de México concentró la mayor fuerza laboral del país con 30 mil 800 músicos, seguido por la Ciudad de México con 17 mil 900 y Jalisco con 12 mil 700.

Los sueldos también varían dependiendo de la experiencia o la posición que se tenga, dependiendo del rol. Según plataformas de empleo, los ingresos de un productor musical rondan los 20 mil pesos al mes, un instrumentista musical 16 mil 573, un DJ 14 mil 722 y un maestro de música 11 mil 758 pesos al mes.

Entre conciertos, clases particulares, grabaciones de estudio, composición y colaboraciones, cada músico construye su propia fórmula para hacer sostenible su carrera.

TLS