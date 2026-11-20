Roxana Lili Campos Miranda pasó de ser alcaldesa de Playa del Carmen, en Quintana Roo, a estar tras las rejas. Los motivos de su detención no habían sido dados a conocer, sino hasta este viernes, que la Fiscalía General de Quintana Roo confirmó su captura en la Ciudad de México.

Campos Miranda, quien gobernó Playa del Carmen (antes Solidaridad) entre 2021 y 2024, abanderada por el PAN, fue la tercera mujer en encabezar ese municipio, y ahora ha sido detenida derivada de una investigación por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en perjuicio del municipio.

¿De qué se le acusa a Lili Campos?

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo señaló a la exfuncionaria por el uso indebido de atribuciones que causaron un daño económico al municipio de 62 millones de pesos por el posible incumplimiento de contratos públicos para el lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Entre 2022 y 2024, señaló la Fiscalía, le fueron otorgadas tres licitaciones a un particular para lavar los vehículos de esa Secretaría.

Según el reporte, el municipio de Playa del Carmen habría inflado el número de servicios de lavado de más de 100 vehículos, con más de 800 servicios de lavado mensuales.

El modus operandi, detalló el ministerio público estatal, consistió en que la Secretaría de Servicios, con un parque vehicular de 123 unidades, reportó que se realizaron un total de hasta 865 lavados durante un mes, sin días de descanso, aun cuando la empresa encargada únicamente contaba con 15 empleados.

Asimismo, a pesar de que el prestador de servicios no contaba con comprobantes fiscales digitales por internet, aun así continuaron los pagos.

Es decir, que no fue posible comprobar los pagos de más de 62 millones de pesos.

La Fiscalía de Quintana Roo señaló que los servidores públicos involucrados fueron omisos al no cumplir con su facultad de revisión y seguimiento, pues no verificaron el cumplimiento ni que el prestador del servicio contara con la documentación que exige la ley.

Roxana Lili fue detenida en la Ciudad de México por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y será trasladada a Quintana Roo, donde será puesta a disposición de las autoridades.

TLS