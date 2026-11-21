Tres hombres identificados como presuntos operadores de la organización criminal "Los Cromos" fueron detenidos en Oaxaca durante un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

La detención se realizó como parte de las investigaciones que siguieron a la captura, el mes pasado, de Iván “N”, alias "El Cromo", señalado como presunto líder de una célula delictiva con presencia principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos fueron identificados como Jafet “N”, Honorio “N” y Alberto “N”, alias “Nacho”. Durante la intervención también se aseguraron armas de fuego y diversas dosis de presuntas drogas.

Las labores de análisis e investigación realizadas tras la detención de Iván “N” permitieron ubicar a los tres presuntos integrantes de la organización, a quienes les fueron asegurados los siguientes objetos: dos armas largas, 58 cartuchos, tres cargadores, 73 dosis de cristal y nueve bolsas con droga.

Las detenciones se llevaron a cabo con la participación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.

Según las autoridades de seguridad, “Los Cromos” es una estructura criminal señalada por su presunta participación en actividades delictivas como extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro.

La organización tendría presencia en distintos municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, entre ellos Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

Tras su captura, Jafet “N”, Honorio “N” y Alberto “N”, alias “Nacho”, fueron informados de sus derechos y trasladados, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica, conforme a las investigaciones y los procedimientos legales.

FBPT