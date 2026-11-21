El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la mañana de este sabado 21 de noviembre en la colonia Centenario, en el centro de Hermosillo.

Fueron integrantes del Colectivo Buscadoras Por La Paz, quienes reportaron el hallazgo, gracias a un llamado anónimo que atendieron en un cuarto abandonado en el fondo de un lote baldío, ubicado en la esquina de las calles Galeana y Morelia.

Según el reporte del colectivo se trató de un joven masculino, quien vestía camiseta roja con rayas blancas, pantalón gris y tenis negros con rojo, además, tenía un tatuaje en el antebrazo con los nombres de Leticia y Jazmín.

Se dió aviso a las autoridades y arribaron al sitio elementos de la Policía Municipal, estatales, agentes ministeriales, el Ejército Mexicano y del Servicios Médico Forense, quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la investigación correspondiente.

Buscadoras Por La Paz, realizó un llamado a la sociedad para quién conozca cualquier información para dar con el paradero de sus seres queridos para que los realicen de forma anónima y ellas se encargan de acudirr a buscarlos.