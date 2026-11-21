Madres de víctimas de feminicidio e integrantes de colectivos realizaron la caravana 'Ni Una Más', con un recorrido de aproximadamente 90 kilómetros desde Ciudad Juárez hasta el Arroyo El Navajo, en el municipio de Praxedis G. Guerrero, para exigir justicia y visibilizar la violencia contra las mujeres.

La movilización se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y tuvo como destino uno de los sitios relacionados con el hallazgo de restos de víctimas de feminicidio en Chihuahua.

En el Arroyo El Navajo fueron localizados, entre 2012 y 2013, fragmentos óseos de al menos 28 mujeres que habían sido privadas de la libertad en Ciudad Juárez.

Al llegar al lugar, las participantes acudieron al memorial 'Latidos de un corazón resiliente', donde madres buscadoras de distintos colectivos realizaron labores de limpieza, decoraron el espacio y leyeron un posicionamiento para mantener viva la memoria de las víctimas.

En la caravana participaron alrededor de 30 vehículos, en los que viajaban familiares de víctimas y representantes de organizaciones como la Red Mesa de Mujeres, Casa Amiga, Grupo Compañeros, Sin Violencia y el colectivo Madres y Familiares Unidas por Nuestras Hijas.

Las unidades portaban consignas y pesquisas con los rostros de mujeres desaparecidas, como una forma de recordar que sus familias continúan buscándolas y exigiendo respuestas sobre su paradero.

El recorrido contó con el acompañamiento de elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, así como de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes brindaron apoyo para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de las participantes.

PT