Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 20 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 12 concentraciones, 2 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 17 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

A las 10:00 horas inicia en el Zócalo capitalino el Desfile Cívico-Militar por el 116 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y finaliza en el Monumento a la Revolución.

La Alianza Nacional Ciudadana Anticorrupción se concentrará a las 10:00 horas en el Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Introvertidos Bikes rodarán a las 20:00 horas de la explanada del Estadio Banorte con destino a Plaza Comunitaria “San José Villa Milpa Alta”, en avenida Jalisco oriente 17, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

Patinadores rodarán a las 18:00 horas de Pista Patinaje Hurbano, Alameda Central, en Doctor Mora, colonia Centro con destino alrededor de la Alameda Central.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ