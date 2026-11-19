¡Prepárate! Este jueves es otro día de complicaciones viales por marchas y bloqueos, que cada vez son más frecuentes en la Ciudad de México. Hoy se realizó una protesta en Paseo de la Reforma e Insurgentes contra el Plan Desarrollo Urbano de la CDMX.

Se trata de integrantes del Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, quienes exigen la reposición del proceso de elaboración y consulta del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, ya que denuncian que los documentos se elaboraron con poca difusión y escasa incidencia real de la ciudadanía; además, señalan fallas en los foros y la falta de deliberación auténtica, así como opacidad y presuntas imposiciones en ambos instrumentos de planeación.

En N+ ya te contamos que el futuro del desarrollo urbano de la Ciudad de México (CDMX) y su Zona Metropolitana, que incluye al Estado de México, Morelos e Hidalgo, está en discusión. Dos instrumentos claves para definir cómo y hacia dónde crecerá la región enfrentan críticas por su proceso de elaboración y su contenido, se trata del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin embargo, las autoridades capitalinas aseguran que estos proyectos seguirán bajo consulta y que no van a impactar en el aumento del predial ni harán cambios en el uso de suelo de las propiedades privadas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bloqueo Hoy en Reforma, CDMX: Esto es lo que Piden los Manifestantes

Alternativas Viales por Protesta contra Plan de Desarrollo Urbano

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial realizaron un bloqueo en ambos sentidos de avenida Insurgentes Sur y avenida Paseo de la Reforma, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Bloqueo en Insurgentes y Reforma hoy 19 de noviembre 2026. Foto: N+

Después de más de tres horas de bloqueo, los manifestantes liberaron la circulación en Insurgentes y Reforma. Sin embargo, hubo afectación en el servicio de la Línea 7 del Metrobús, que corre de Indios Verdes a Campo Marte, lo que complicó el traslado de cientos de usuarios.

Las alternativas viales que se utilizaron durante el bloqueo fueron avenida Chapultepec, Dr. Río de la Loza, Arcos de Belén o Eje 1 Norte, para evitar Reforma. Además, Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación) o Circuito Interior, para evitar Insurgentes.

Con información de N+