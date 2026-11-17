Conductores de plataformas digitales bloquearon los carriles centrales de la carretera 57, en ambos sentidos, a la altura de Walmart y H-E-B, en San Luis Potosí, para exigir claridad sobre los requisitos para regularizar su servicio y denunciar presuntas irregularidades durante los operativos de transporte.

Los manifestantes señalaron que las revisiones realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se han intensificado en distintos puntos de la ciudad, como las inmediaciones de la Central de Autobuses y la clínica 50, donde aseguraron que han sido objeto de intimidaciones. Por ello, calificaron las intervenciones como una “cacería”.

Los conductores indicaron que no están en contra de los operativos, pero pidieron que las autoridades respeten su actividad y eviten maniobras que puedan poner en riesgo tanto a quienes manejan como a los pasajeros.

También señalaron que el retiro de sus vehículos representa gastos adicionales por multas, grúa y pensión, por lo que solicitaron información sobre los trámites y documentos que deben presentar para operar dentro de la legalidad.

Guadalupe García, conductora de plataforma, afirmó que están dispuestos a cumplir con los requisitos que establezcan las autoridades, como la obtención de licencias y gafetes, siempre que se les informe cómo realizar el proceso.

Los manifestantes advirtieron que podrían realizar nuevas movilizaciones si no reciben una respuesta sobre las condiciones para regularizar el servicio.