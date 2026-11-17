Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 17 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 13 concentraciones y 6 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

El Movimiento Nacional del Sector Eléctrico A.C. marchará a las 09:00 horas de la Estela de Luz en Lieja 270, colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo con destino a las Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricidad en Río Ródano 14, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

La Unión General de Trabajadores de México marchará a las 16:30 horas de Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo en Fray Servando Teresa de Mier 77, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Zócalo.

El Colectivo Nuestra América marchará a las 13:00 horas de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán con destino a Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en avenida Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se concentrarán a las 08:30 horas en el Senado de la República en avenida Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ