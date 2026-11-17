Si viajas por carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta.

Diariamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Además, toma en consideración que hoy hay bloqueos carreteros convocados por la Confederación Agropecuaria de México. La movilización afectará de forma simultánea 25 puntos en cinco estados del país, destacando tramos críticos en Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Campeche.

Así están las carreteras hoy

Este martes, 17 de noviembre de 2026, las autoridades reportan distintas afectaciones en carreteras y varios bloqueos.

A las 4:36 horas, se reportó neblina en la autopista México-Cuernavaca, del km 45 al 49, por lo que se recomienda reducir la velocidad de manera considerable y encender siempre las luces bajas junto con los faros antiniebla, evitando por completo el uso de las luces altas.

A las 3:11 horas, presencia de manifestantes en la autopista Agua Dulce-Cárdenas, en ambos sentidos de la Plaza de Cobro Sánchez Magallanes.

A las 7:27 horas, carga vehicular en la autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas.

Después de las 7:30 horas se registró un accidente en la México-Pachuca, a la altura del Vigilante, en Ecatepec, Edomex, lo que provocó un cuello de botella en dirección a la Ciudad de México.

A las 8:51 horas, cierre parcial de circulación en la Autopista La Pera-Cuautla, km 8, dirección La Pera, por accidente vial.

Cerca de las 10:00 horas, cierre de circulación en la autopista México-Pirámides, dirección a CDMX, a la altura de Acolman y también a la altura de Ranchería sobre la carretera Lechería-Texcoco.

A las 11:34 horas, cierre parcial de circulación en carretera Irapuato-León por presencia de manifestantes cerca del Km 125+300, con dirección en ambos sentidos.

A las 12:03 horas, cierre parcial de circulación en carretera Guadalajara-Lagos de Moreno por presencia de manifestantes cerca del km 40+760, dirección a Lagos de Moreno, Jalisco.



Con información de N+

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