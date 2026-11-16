Este martes trabajadores del campo volverán a tomar las carreteras de Guanajuato a falta de los apoyos federales y el incumplimiento de acuerdos entre campesinos y las autoridades.

La decisión se ha tomado por varios comités de campesinos, por lo que tomarán: la carretera 90 Pueblo Nuevo, la 90 Sauz Villaseñor, la 45 Central de Abastos.

La carretera 45 Puerto Interior, la Irapuato - Silao (entronque Salamanca - León), libramiento Irapuato - León, la carretera Aguascalientes (altura Santa Rosa Plan de Ayala y Central de Abastos), Celaya - Salvatierra (Rincón de Tamayo y Tarimoro) la carretera 57 (Doctor Mora y San Luis de La Paz).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bloqueos Carreteros de Campesinos: Hora y Lista de Estados Afectados Este 17 de Noviembre 2026

Son 6 las organizaciones de campesinos que participarán en estos bloqueos del martes 17 de noviembre.

La presencia será en gran parte del país y estados aledaños a Guanajuato como, Querétaro y Michoacán, donde también ya se ha confirmado bloqueos en algunos puntos carreteros.