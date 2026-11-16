El comercio entre México y Francia, que ronda los 8,000 millones de dólares, podría triplicarse en cinco años con las oportunidades que abre el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea (UE). Antes de ese escenario hay una meta más cercana: duplicar el intercambio.

El objetivo base es llevarlo a 16,000 millones de dólares, o incluso a 20,000 millones, en ese plazo. Triplicarlo no es imposible, pero el reto está en facilitar el intercambio.

Las oportunidades vienen del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Interino que México y la UE firmaron el 22 de mayo de 2026 en el Palacio Nacional, y que actualizan el acuerdo firmado en 2000.

Las estimaciones son de Xavier de Bellefon, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana, quien las compartió en el marco del reciente encuentro económico. Además de cifrar el comercio bilateral en unos 8,000 millones de dólares, situó la inversión francesa en México en alrededor de 1,500 millones de dólares en 2025.

La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, señaló que la inversión aumentó 10 % ese año y citó a Airbus, Safran y Sanofi entre las empresas que hicieron inversiones importantes en los últimos meses. Sobre posibles nuevos proyectos, dijo que no puede anticipar qué ocurrirá porque la decisión es de las empresas, aunque sostuvo que la reducción de los aranceles que aún subsisten abrirá oportunidades para las compañías de ambos países.

Borione destacó además que las empresas francesas participan en seis de los 10 sectores prioritarios del Plan México, entre ellos el aeroespacial, el automovilístico, el farmacéutico y el de infraestructura. Según la embajadora, esas compañías generan 215,000 empleos directos y 750,000 indirectos en el país.

De Bellefon indicó que la Cámara organiza unas 10 misiones anuales de Francia a México, algunas centradas en sectores como el vitivinícola. También identificó oportunidades crecientes en el sector agroalimentario y en el tecnológico.

CT