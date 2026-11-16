La mañana de este lunes, dos personas resultaron lesionadas luego de que el conductor de un automóvil negro se impactara contra el muro de contención del puente que conduce a Jerónimo y Guadalupe, sobre la carretera Panamericana, en Ciudad Juárez.

Debido al impacto, el vehículo terminó con daños totales y sus dos ocupantes quedaron atrapados en el interior, por lo que fue necesaria la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos utilizaron las pinzas de la vida para retirar las puertas del lado del copiloto y liberar a las personas.

Al lugar también acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Rescate, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Ante el accidente, elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, cerraron el carril de extrema derecha de la carretera Panamericana, en sentido de norte a sur, mientras se realizaban las maniobras para retirar el automóvil involucrado.