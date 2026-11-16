La mañana de este lunes, una mujer resultó lesionada tras registrarse un accidente vial en el que se vieron involucrados dos vehículos, sobre la avenida Paseo de la Victoria, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una pareja viajaba a bordo de un automóvil gris sobre dicha avenida. Al llegar al cruce con la calle Tapioca, el conductor ignoró la luz roja del semáforo e intentó incorporarse a la vialidad, por lo que le cerró el paso a una camioneta blanca tipo pickup que circulaba con preferencia de paso y era conducida por un hombre.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente y determinar cómo ocurrieron los hechos. Además, solicitaron el apoyo de una unidad médica para atender a los involucrados.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a una mujer, quien tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba. Por su parte, el conductor del automóvil fue detenido y quedó a disposición de las autoridades para responder por los daños ocasionados.