Un robot submarino utilizado en operaciones petroleras del proyecto Trión se encuentra extraviado en aguas del Golfo de México y podría estar flotando a la deriva frente a las costas de Tamaulipas.

De acuerdo con información de la Capitanía de Puerto Regional de Tampico, el equipo se perdió durante los trabajos de apoyo al inicio de la instalación de la línea de recolección del proyecto petrolero.

Mediante el Aviso de Precaución, emitido el pasado 15 de noviembre, las autoridades marítimas alertaron a pescadores y navegantes sobre la posible presencia del artefacto, identificado en el documento como un vehículo submarino operado remotamente.

El aviso señala que el equipo tiene una flotabilidad ligeramente positiva, por lo que se presume que podría encontrarse a la deriva sobre la superficie del mar.

La Capitanía de Puerto también precisó las coordenadas donde se recomienda mantener precauciones durante la navegación: 25°38'08" latitud norte y 096°34'50" longitud oeste.

Por razones de seguridad marítima, las autoridades indicaron que, en caso de localizar el artefacto, no deberá intentarse su recuperación, remolque o manipulación por parte de terceros.

Asimismo, solicitaron a los pescadores y navegantes consultar las condiciones meteorológicas y los avisos a los marinos que se emiten diariamente.

Cualquier avistamiento deberá reportarse a los teléfonos de la Capitanía de Puerto Regional de Tampico, 833-190-03-84, y del Centro de Control de Tráfico Marítimo 833-140-99-17.