Deja Tres Muertos y Dos Menores Heridos Ataque Armado contra Familia en Galeana, NL

Un ataque armado contra integrantes de una familia dejó como saldo tres personas sin vida y dos menores de edad lesionados de gravedad, durante los primeros minutos de este lunes 16 de noviembre, en el ejido Boca del Refugio, en el municipio de Galeana, Nuevo León.

La agresión armada se registró en el camino a Los Cuates, en su cruce con la calle Camino a San Pablo, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego que movilizaron a los cuerpos de emergencia hasta el lugar.

A su arribo, los rescatistas confirmaron que tres personas habían perdido la vida en el sitio, entre ellas dos hombres y una menor de edad. De acuerdo con la información preliminar, uno de los hombres fallecidos aparentemente sería un adolescente de aproximadamente 17 años, mientras que la identidad y las edades precisas de las otras víctimas no han sido dadas a conocer.

En el mismo lugar fueron localizados otros dos menores de edad con lesiones de gravedad, por lo que recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Entre los menores lesionados se encuentra un niño de 7 años y otro de 17 años, quienes resultaron afectados durante la agresión armada contra los integrantes de esta familia.

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El ataque generó la movilización de diferentes cuerpos de emergencia hasta el ejido Boca del Refugio, donde se confirmó el fallecimiento de tres personas y se brindó atención a los dos menores que sobrevivieron a la agresión.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrieron los hechos ni las circunstancias en las que se registró el ataque contra esta familia.

Tampoco se ha proporcionado información oficial sobre la identidad de las tres personas fallecidas, mientras que el estado de salud de los dos menores lesionados permanece sin conocerse de manera precisa.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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