Seguridad

Deja Tres Muertos y Dos Menores Heridos Ataque Armado contra Familia en Galeana, NL

Los hechos ocurrieron en el ejido Boca del Refugio durante los primeros minutos de este lunes

Ataque armado deja a un hombre sin vidaAtaque Armado contra Familia en Galeana.Foto: Al Día NL

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Los menores fueron trasladados a un hospital, uno de los menores habría resultado gravemente herido

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