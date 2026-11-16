Segob Destaca Informe del Banco Mundial sobre Mexicanos que Salieron de la Pobreza

Durante la conferencia matutina de este lunes 16 de noviembre de 2026, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó el informe del Banco Mundial que estima que 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2026.

"Para informar una muy buena noticia que dio a conocer el Banco Mundial el pasado viernes, lo dio a conocer públicamente y que es que entre 2018 y 2026 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza", expresó.

Sostuvo que la estrategia gubernamental de priorizar a los sectores con mayores necesidades ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de numerosas familias mexicanas.

Como parte de los factores que mencionó, destacó la recuperación del poder adquisitivo, los incrementos al salario mínimo y la distribución directa de los programas sociales entre la población beneficiaria.

La titular de Gobernación también retomó el principio de política social que ha caracterizado a los gobiernos de Morena: "por el bien de todos, primero los pobres".

"Hoy se han mejorado las condiciones de vida de millones de familias, se ha recuperado el poder adquisitivo, incrementando el salario mínimo y los programas sociales llegan directamente a quien más lo necesita", afirmó.

La secretaria de Gobernación señaló que el objetivo de las administraciones encabezadas por López Obrador y Claudia Sheinbaum es mantener las acciones dirigidas a mejorar el bienestar de la población.

En ese sentido, mencionó que el compromiso gubernamental contempla ampliar las condiciones para que las personas tengan acceso a servicios y derechos fundamentales, como salud, educación, empleo y seguridad social.

"El compromiso de los gobiernos de la transformación es que el pueblo de México viva con bienestar y tenga acceso a la salud, a la educación, al empleo, a la seguridad social", indicó.

FBPT