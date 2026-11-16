Economía

Segob Destaca Informe del Banco Mundial sobre Mexicanos que Salieron de la Pobreza

Rosa Icela Rodríguez atribuyó los resultados a las políticas sociales

Rosa Icela RodríguezRosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, en conferencia de prensa matutina de este 16 de noviembre de 2026. Foto: Presidencia

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