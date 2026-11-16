Accidentes

¿Qué Pasó en la Colonia Modelo Pensil Hoy? Un Muerto por Explosión de Tanque de Gas

La emergencia movilizó a personal de Protección Civil en la alcaldía Miguel Hidalgo; algunas calles permanecen cerradas mientras se revisan las condiciones del inmueble

Explosión en la colonia PensilEste lunes, se registró una explosión en la colonia Pensil. Foto: X, @JefeVulcanoCova
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+