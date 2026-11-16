¿Qué Pasó en la Colonia Modelo Pensil Hoy? Un Muerto por Explosión de Tanque de Gas

Una explosión registrada en un domicilio de la colonia Modelo Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, provocó daños en una vivienda y dejó un saldo de 1 muerto y 4 personas lesionadas.

Tras el estallido, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al inmueble para realizar labores de revisión y retirar tanques de gas.

Cuatro personas fueron rescatadas del lugar y serán trasladadas para recibir atención médica.

Uno de los vecinos relató cómo vivió el estallido y la manera en que decidió ayudar a las personas que se encontraban dentro del inmueble.

El hombre contó que caminaba por la zona cuando escuchó una fuerte detonación que hizo vibrar las viviendas de toda la cuadra. Al percatarse de lo ocurrido, se acercó a la vecindad y comenzó a auxiliar a quienes necesitaban salir.

Información en desarrollo.

FBPT