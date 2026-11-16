Conductor Queda Atrapado tras Estrellarse contra Un Árbol en Monterrey

Un automovilista resultó lesionado luego de protagonizar un fuerte accidente vial al estrellar su vehículo contra un árbol, en la zona norte de Monterrey. Tras el impacto, el conductor quedó atrapado al interior de su automóvil durante varios minutos, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de rescate para poder liberarlo.

El accidente se registró en el cruce de las avenidas Cabezada y De los Astros, en la colonia Barrio del Prado, donde el automovilista perdió el control de su unidad y terminó impactándose contra un árbol.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor aparentemente habría sufrido una dormitada mientras circulaba por el sector, situación que habría provocado que perdiera el control del volante y se proyectara directamente contra el árbol.

Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y diversas corporaciones de auxilio, quienes encontraron al automovilista atrapado dentro del vehículo debido a los daños ocasionados por el impacto.

Los rescatistas comenzaron las labores correspondientes para realizar la extracción de la persona lesionada, quien permanecía al interior del automóvil y requería atención médica. Las maniobras se prolongaron durante varios minutos, mientras los elementos de emergencia trabajaban para liberar al conductor de manera segura y evitar que presentara mayores lesiones durante el procedimiento.

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Una vez que lograron extraerlo, los rescatistas procedieron a estabilizarlo y colocarlo sobre una camilla rígida, para posteriormente realizar su traslado en una ambulancia de la Cruz Roja. El automovilista presentaba diversas fracturas como consecuencia del fuerte impacto, por lo que fue llevado a la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibiría atención médica especializada.

De manera preliminar, se indicó que una posible dormitada habría sido el factor que ocasionó que el conductor perdiera el control de su vehículo y terminara chocando contra el árbol.

El automovilista logró resultó con lesiones que requirieron su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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