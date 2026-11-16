Accidentes

Conductor Queda Atrapado tras Estrellarse contra Un Árbol en Monterrey

Elementos de Protección Civil y Cruz Roja realizaron maniobras de rescate para liberar al conductor, quien presentaba diversas fracturas y necesitó atención médica especializada

Accidente en colonia del pradoHombre choca con árbol.Foto: N+

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El fuerte impacto movilizó a distintas corporaciones de auxilio, que trabajaron durante varios minutos para liberar al automovilista y brindarle atención médica.

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