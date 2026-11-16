Accidentes

¿Cómo Está la México-Querétaro Hoy? Reporte de Tránsito y Accidentes Este Lunes

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales alertó por distintos incidentes viales en esta carretera

¿Cómo Está la México-Querétaro Hoy? Reporte de Tránsito y Accidentes Este LunesAutopista México-Querétaro durante bloqueo de agricultores en diciembre 2025. Foto: CUARTOSCURO

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Este lunes, la México-Querétaro es una de las más transitadas. Conoce los incidentes reportados y planifica tu ruta con la información de N+.

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