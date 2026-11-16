¿Cómo Está la México-Querétaro Hoy? Reporte de Tránsito y Accidentes Este Lunes

La autopista México-Querétaro es una de las vías de acceso a la Ciudad de México con mayor aforo en el país: con un promedio de más de 80 mil autos diarios y picos de hasta 130 mil.

Por esta razón, es una de las más complejas en cuanto a tránsito, ya que mueve personas y mercancías durante todo el año, lo que provoca de manera constante accidentes en su trazo.

Generalmente, los accidentes ocurren por no mantener la distancia, la falta de pericia de los conductores y el exceso de velocidad, ya que es una pista rápida con muchos descensos.

Ante este panorama y al conectar a la capital del país con Querétaro, un polo económico del centro del país, la Guardia Nacional y Capufe realizan un monitoreo diario de esta carretera.

¿Cómo está el tráfico en la autopista México-Querétaro este lunes?

Este lunes, la carretera México-Querétaro se vuelve una de las vialidades más transitadas, pues personas aprovechan para salir de la Ciudad de México o para llegar a ella.

Desde las primeras horas de hoy 16 de noviembre 2026, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron de los siguientes incidentes en la autopista México-Querétaro.

A las 00:06 horas: Se reportó el cierre parcial a la circulación debido a un accidente sobre el kilómetro 037+000 a la altura del municipio Cuautitlán Izcalli, Edo. Mex.

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.